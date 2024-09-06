Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1910 года E "Саксония" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Frankfurter Münzhandlung Nachf. GmbH
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 75,185
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1910
- Правитель Фридрих Август III (Король Саксонии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (133)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1910 года "Саксония" со знаком E. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1198 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 3000 EUR. Торги состоялись 16 июня 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
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Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
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Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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