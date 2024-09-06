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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1910 года E "Саксония" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1910 года E "Саксония" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1910 года E "Саксония" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Frankfurter Münzhandlung Nachf. GmbH

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 75,185

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1910
  • Правитель Фридрих Август III (Король Саксонии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (133)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1910 года "Саксония" со знаком E. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1198 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 3000 EUR. Торги состоялись 16 июня 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1910 E "Саксония" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
443 $
Цена в валюте аукциона 410 EUR
Германия 10 марок 1910 E "Саксония" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
642 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Германия 10 марок 1910 E "Саксония" на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 10 марок 1910 E "Саксония" на аукционе Numision - November 25, 2023
Германия 10 марок 1910 E "Саксония" на аукционе Numision - November 25, 2023
Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1910 E "Саксония" на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1910 E "Саксония" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1910 E "Саксония" на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1910 E "Саксония" на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1910 E "Саксония" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1910 E "Саксония" на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1910 E "Саксония" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1910 E "Саксония" на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Германия 10 марок 1910 E "Саксония" на аукционе Heritage - November 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность MS66 NGC
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Германия 10 марок 1910 E "Саксония" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
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Германия 10 марок 1910 E "Саксония" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1910 E "Саксония" на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
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Германия 10 марок 1910 E "Саксония" на аукционе WAG - July 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 июля 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 10 марок 1910 E "Саксония" на аукционе SINCONA - May 18, 2021
Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Германия 10 марок 1910 E "Саксония" на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1910 E "Саксония" на аукционе Sonntag - November 24, 2020
Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1910 E "Саксония" на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Германия 10 марок 1910 E "Саксония" на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону
Германия 10 марок 1910 E "Саксония" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность MS62 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 10 марок 1910 "Саксония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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