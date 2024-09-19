Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1909 года E "Саксония" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 112,070
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1909
- Правитель Фридрих Август III (Король Саксонии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (155)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1909 года "Саксония" со знаком E. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4282 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4600 EUR. Торги состоялись 25 июня 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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