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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1907 года E "Саксония" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1907 года E "Саксония" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1907 года E "Саксония" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 112,000
  • Тираж PROOF 111,878

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1907
  • Правитель Фридрих Август III (Король Саксонии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (137)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1907 года "Саксония" со знаком E. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2747 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1907 E "Саксония" на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность VF
Цена
337 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Германия 10 марок 1907 E "Саксония" на аукционе SINCONA - May 15, 2024
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
331 $
Цена в валюте аукциона 300 CHF
Германия 10 марок 1907 E "Саксония" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1907 E "Саксония" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1907 E "Саксония" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1907 E "Саксония" на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1907 E "Саксония" на аукционе Jean ELSEN - December 9, 2023
Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1907 E "Саксония" на аукционе Teutoburger - December 4, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1907 E "Саксония" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1907 E "Саксония" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1907 E "Саксония" на аукционе Goldberg - June 21, 2023
Продавец Goldberg
Дата 21 июня 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Германия 10 марок 1907 E "Саксония" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1907 E "Саксония" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1907 E "Саксония" на аукционе Münzenonline - November 18, 2022
Продавец Münzenonline
Дата 18 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1907 E "Саксония" на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1907 E "Саксония" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1907 E "Саксония" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1907 E "Саксония" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Германия 10 марок 1907 E "Саксония" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1907 E "Саксония" на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1907 E "Саксония" на аукционе Künker - February 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1907 E "Саксония" на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1907 "Саксония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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