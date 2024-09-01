Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1907 года E "Саксония" (Германия, Германская Империя)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 112,000
- Тираж PROOF 111,878
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1907
- Правитель Фридрих Август III (Король Саксонии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (137)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1907 года "Саксония" со знаком E. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2747 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
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Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
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Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
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Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность AU
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
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Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
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Дата 21 июня 2023
Сохранность MS64 PCGS
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Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
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Дата 18 ноября 2022
Сохранность UNC
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Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
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Дата 5 мая 2022
Сохранность UNC
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Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность XF
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