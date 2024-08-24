Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1905 года E "Саксония" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 111,994
- Тираж PROOF 100
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1905
- Правитель Фридрих Август III (Король Саксонии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (133)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1905 года "Саксония" со знаком E. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 284 проданному на аукционе Auktionshaus Rapp за 24000 CHF. Торги состоялись 25 ноября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auktionshaus Tietjen+Co oHg (1)
- Busso Peus (7)
- Cayón (1)
- CNG (1)
- Dorotheum (1)
- Emporium Hamburg (11)
- Gärtner (2)
- Goldberg (1)
- Gorny & Mosch (3)
- Grün (10)
- Heritage (6)
- HERVERA (1)
- HIRSCH (5)
- Höhn (4)
- Künker (45)
- MDC Monaco (1)
- Meister & Sonntag (1)
- Münzen & Medaillen (1)
- Rauch (1)
- Rhenumis (3)
- SINCONA (5)
- Soler y Llach (1)
- Sonntag (2)
- Stack's (1)
- Teutoburger (4)
- UBS (5)
- WAG (7)
- Westfälische (1)
- Wójcicki (1)
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 7
Где продать?
Для продажи 10 марок 1905 "Саксония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск