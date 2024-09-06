Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1904 года E "Саксония" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 149,260
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1904
- Правитель Георг (Король Саксонии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (172)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1904 года "Саксония" со знаком E. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2736 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3600 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
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Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
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Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
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Дата 4 декабря 2023
Сохранность AU
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Дата 14 ноября 2023
Сохранность VF
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Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
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Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
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Дата 29 сентября 2023
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Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
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Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
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Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
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Дата 20 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
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Дата 16 сентября 2022
Сохранность AU
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