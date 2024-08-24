Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1902 года E "Саксония" (Германия, Германская Империя)
Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 37,413
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1902
- Правитель Альберт (Король Саксонии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (58)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1902 года "Саксония" со знаком E. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3112 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1600 EUR. Торги состоялись 10 марта 2015.
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Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 25 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 28 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 22 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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