Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1902 года E "Саксония" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1902 года E "Саксония" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1902 года E "Саксония" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 37,413

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1902
  • Правитель Альберт (Король Саксонии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (58)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1902 года "Саксония" со знаком E. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3112 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1600 EUR. Торги состоялись 10 марта 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Frühwald (1)
  • Grün (6)
  • Hess Divo (1)
  • HIRSCH (2)
  • Höhn (4)
  • Künker (23)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • Rauch (1)
  • Solidus Numismatik (2)
  • Sonntag (3)
  • Teutoburger (4)
  • UBS (4)
  • WAG (4)
Германия 10 марок 1902 E "Саксония" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
270 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Германия 10 марок 1902 E "Саксония" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
706 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Германия 10 марок 1902 E "Саксония" на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1902 E "Саксония" на аукционе Teutoburger - December 4, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1902 E "Саксония" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1902 E "Саксония" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1902 E "Саксония" на аукционе Sonntag - June 6, 2023
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1902 E "Саксония" на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1902 E "Саксония" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1902 E "Саксония" на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 10 марок 1902 E "Саксония" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1902 E "Саксония" на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1902 E "Саксония" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1902 E "Саксония" на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1902 E "Саксония" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1902 E "Саксония" на аукционе Hess Divo - May 28, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1902 E "Саксония" на аукционе Teutoburger - May 25, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1902 E "Саксония" на аукционе Solidus Numismatik - November 25, 2018
Продавец Solidus Numismatik
Дата 25 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1902 E "Саксония" на аукционе HIRSCH - September 28, 2018
Продавец HIRSCH
Дата 28 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1902 E "Саксония" на аукционе Frühwald - September 22, 2018
Продавец Frühwald
Дата 22 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1902 E "Саксония" на аукционе Solidus Numismatik - May 12, 2018
Продавец Solidus Numismatik
Дата 12 мая 2018
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 10 марок 1902 "Саксония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1902 года Все немецкие монеты немецкие золотые монеты немецкие монеты номиналом 10 марок Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск