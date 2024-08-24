Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1901 года E "Саксония" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 74,767
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1901
- Правитель Альберт (Король Саксонии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (76)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1901 года "Саксония" со знаком E. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1288 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2800 EUR. Торги состоялись 20 июня 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 11 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 8 ноября 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?
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