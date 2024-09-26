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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1900 года E "Саксония" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1900 года E "Саксония" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1900 года E "Саксония" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 74,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1900
  • Правитель Альберт (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (67)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1900 года "Саксония" со знаком E. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 20374 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1350 USD. Торги состоялись 17 января 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (4)
Германия 10 марок 1900 E "Саксония" на аукционе Auctiones - June 16, 2024
Продавец Auctiones
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
314 $
Цена в валюте аукциона 280 CHF
Германия 10 марок 1900 E "Саксония" на аукционе Teutoburger - December 4, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
523 $
Цена в валюте аукциона 480 EUR
Германия 10 марок 1900 E "Саксония" на аукционе Teutoburger - December 4, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1900 E "Саксония" на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1900 E "Саксония" на аукционе Davissons Ltd. - May 16, 2023
Продавец Davissons Ltd.
Дата 16 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1900 E "Саксония" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1900 E "Саксония" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1900 E "Саксония" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1900 E "Саксония" на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1900 E "Саксония" на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1900 E "Саксония" на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1900 E "Саксония" на аукционе Niemczyk - June 21, 2020
Германия 10 марок 1900 E "Саксония" на аукционе Niemczyk - June 21, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1900 E "Саксония" на аукционе Teutoburger - May 28, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1900 E "Саксония" на аукционе WAG - March 15, 2020
Продавец WAG
Дата 15 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1900 E "Саксония" на аукционе Stack's - January 18, 2020
Германия 10 марок 1900 E "Саксония" на аукционе Stack's - January 18, 2020
Продавец Stack's
Дата 18 января 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 10 марок 1900 E "Саксония" на аукционе Künker - July 17, 2019
Продавец Künker
Дата 17 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1900 E "Саксония" на аукционе Busso Peus - July 6, 2019
Продавец Busso Peus
Дата 6 июля 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1900 E "Саксония" на аукционе Hess Divo - May 28, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1900 E "Саксония" на аукционе Teutoburger - May 25, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1900 E "Саксония" на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1900 E "Саксония" на аукционе Möller - November 2, 2018
Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1900 "Саксония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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