Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1900 года E "Саксония" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 74,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1900
- Правитель Альберт (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (67)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1900 года "Саксония" со знаком E. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 20374 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1350 USD. Торги состоялись 17 января 2020.
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Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 16 мая 2023
Сохранность XF
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2020
Сохранность AU
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Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU
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Продавец Stack's
Дата 18 января 2020
Сохранность MS66 NGC
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Дата 6 июля 2019
Сохранность AU
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Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность XF
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Дата 25 мая 2019
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность VF
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