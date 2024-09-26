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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1888 года E "Саксония" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1888 года E "Саксония" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1888 года E "Саксония" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 149,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1888
  • Правитель Альберт (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (105)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1888 года "Саксония" со знаком E. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5933 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 11 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1888 E "Саксония" на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 10 марок 1888 E "Саксония" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
335 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Германия 10 марок 1888 E "Саксония" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
414 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Германия 10 марок 1888 E "Саксония" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1888 E "Саксония" на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 10 марок 1888 E "Саксония" на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1888 E "Саксония" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1888 E "Саксония" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1888 E "Саксония" на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 10 марок 1888 E "Саксония" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1888 E "Саксония" на аукционе Jean ELSEN - June 16, 2023
Продавец Jean ELSEN
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1888 E "Саксония" на аукционе Rhenumis - June 15, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 15 июня 2023
Сохранность VF
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Германия 10 марок 1888 E "Саксония" на аукционе Rhenumis - April 28, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность VF
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Германия 10 марок 1888 E "Саксония" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1888 E "Саксония" на аукционе Rhenumis - November 25, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1888 E "Саксония" на аукционе Rhenumis - November 25, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Германия 10 марок 1888 E "Саксония" на аукционе WAG - August 28, 2022
Продавец WAG
Дата 28 августа 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1888 E "Саксония" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1888 E "Саксония" на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 марок 1888 E "Саксония" на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 10 марок 1888 E "Саксония" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1888 "Саксония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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