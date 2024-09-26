Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1888 года E "Саксония" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 149,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1888
- Правитель Альберт (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (105)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1888 года "Саксония" со знаком E. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5933 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 11 октября 2012.
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Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Jean ELSEN
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
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Дата 15 июня 2023
Сохранность VF
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Дата 28 апреля 2023
Сохранность VF
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Дата 25 ноября 2022
Сохранность VF
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Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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