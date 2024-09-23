Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1874 года E "Саксония" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 48,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1874
- Правитель Альберт (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (96) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1874 года "Саксония" со знаком E. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5305 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3600 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность VF
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Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность UNC
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Продавец Stack's
Дата 22 октября 2019
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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