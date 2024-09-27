Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1901 года A "Саксен-Веймар-Эйзенах" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,965 гр
- Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1901
- Правитель Вильгельм Эрнст (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (98)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1901 года "Саксен-Веймар-Эйзенах" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1940 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 14000 EUR. Торги состоялись 22 июня 2023.
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 27 ноября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность PROOF
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Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 5 ноября 2021
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность AU
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Дата 26 марта 2021
Сохранность AU
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность UNC
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Дата 26 июня 2020
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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