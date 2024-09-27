20 марок 1901 года A "Саксен-Веймар-Эйзенах" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1901 года "Саксен-Веймар-Эйзенах" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1940 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 14000 EUR. Торги состоялись 22 июня 2023.

Сохранность PROOF (19) UNC (8) AU (15) XF (46) VF (10) Сохранность (слабы) MS64 (3) MS63 (1) AU55 (1) PF66 (1) PF64 (2) PF63 (1) ULTRA CAMEO (3) PL (1) Сервис NGC (7) PCGS (2)

Продавец Все фирмы

Baldwin's (2)

Busso Peus (2)

Emporium Hamburg (5)

Frankfurter (2)

Gorny & Mosch (4)

Grün (7)

Heritage (4)

Hess Divo (2)

HIRSCH (2)

Künker (46)

Leu (2)

Morton & Eden (1)

Münzen & Medaillen (1)

NOA (1)

Rapp (1)

Reinhard Fischer (1)

SINCONA (1)

Teutoburger (4)

UBS (7)

WAG (1)

Westfälische (2)