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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1901 года A "Саксен-Веймар-Эйзенах" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 марок 1901 года A "Саксен-Веймар-Эйзенах" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 марок 1901 года A "Саксен-Веймар-Эйзенах" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,965 гр
  • Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 марок
  • Год 1901
  • Правитель Вильгельм Эрнст (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (98)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1901 года "Саксен-Веймар-Эйзенах" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1940 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 14000 EUR. Торги состоялись 22 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 20 марок 1901 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
4711 $
Цена в валюте аукциона 4400 EUR
Германия 20 марок 1901 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
4877 $
Цена в валюте аукциона 4500 EUR
Германия 20 марок 1901 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1901 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Heritage - November 27, 2023
Продавец Heritage
Дата 27 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1901 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1901 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1901 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1901 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1901 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1901 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Künker - June 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1901 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность XF
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Германия 20 марок 1901 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Teutoburger - February 28, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2022
Сохранность XF
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Германия 20 марок 1901 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Frankfurter - November 5, 2021
Продавец Frankfurter
Дата 5 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1901 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1901 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1901 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Gorny & Mosch - April 20, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1901 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1901 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1901 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Германия 20 марок 1901 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1901 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность MS63 PL NGC
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1901 "Саксен-Веймар-Эйзенах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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