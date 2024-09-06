20 марок 1896 года A "Саксен-Веймар-Эйзенах" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1896 года "Саксен-Веймар-Эйзенах" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 9548 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8500 EUR. Торги состоялись 18 марта 2011.

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