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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1896 года A "Саксен-Веймар-Эйзенах" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 марок 1896 года A "Саксен-Веймар-Эйзенах" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 марок 1896 года A "Саксен-Веймар-Эйзенах" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,965 гр
  • Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 15,000
  • Тираж PROOF 380

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 марок
  • Год 1896
  • Правитель Карл Александр (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (224)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1896 года "Саксен-Веймар-Эйзенах" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 9548 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8500 EUR. Торги состоялись 18 марта 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 20 марок 1896 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
2570 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Германия 20 марок 1896 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
2375 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Германия 20 марок 1896 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 20 марок 1896 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1896 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1896 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1896 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Frühwald - January 19, 2024
Продавец Frühwald
Дата 19 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1896 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Teutoburger - December 4, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1896 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Германия 20 марок 1896 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1896 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
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Германия 20 марок 1896 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1896 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 20 марок 1896 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1896 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1896 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Rhenumis - November 25, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1896 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1896 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1896 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1896 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1896 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1896 A "Саксен-Веймар-Эйзенах" на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1896 "Саксен-Веймар-Эйзенах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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