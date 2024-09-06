Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1896 года A "Саксен-Веймар-Эйзенах" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,965 гр
- Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 15,000
- Тираж PROOF 380
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1896
- Правитель Карл Александр (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (224)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1896 года "Саксен-Веймар-Эйзенах" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 9548 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8500 EUR. Торги состоялись 18 марта 2011.
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Дата 22 марта 2024
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Дата 22 марта 2024
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Дата 19 января 2024
Сохранность XF
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Дата 29 сентября 2023
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Дата 25 ноября 2022
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Дата 17 ноября 2022
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Дата 30 сентября 2022
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