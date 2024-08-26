Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1914 года D "Саксен-Мейнинген" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,965 гр
- Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1914
- Правитель Георг II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1914 года "Саксен-Мейнинген" со знаком D. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 30089 проданному на аукционе Heritage Auctions за 29375 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Frankfurter
Дата 3 ноября 2023
Сохранность AU
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 марта 2022
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2022
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность PF67 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность PF67 CAMEO PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 марок 1914 "Саксен-Мейнинген" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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