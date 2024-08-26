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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1914 года D "Саксен-Мейнинген" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 марок 1914 года D "Саксен-Мейнинген" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 марок 1914 года D "Саксен-Мейнинген" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,965 гр
  • Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 марок
  • Год 1914
  • Правитель Георг II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1914 года "Саксен-Мейнинген" со знаком D. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 30089 проданному на аукционе Heritage Auctions за 29375 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 20 марок 1914 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
8681 $
Цена в валюте аукциона 8000 EUR
Германия 20 марок 1914 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
10319 $
Цена в валюте аукциона 9500 EUR
Германия 20 марок 1914 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1914 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Frankfurter - November 3, 2023
Продавец Frankfurter
Дата 3 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1914 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1914 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1914 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 20 марок 1914 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1914 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1914 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1914 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Stack's - March 22, 2022
Германия 20 марок 1914 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Stack's - March 22, 2022
Продавец Stack's
Дата 22 марта 2022
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Германия 20 марок 1914 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - March 22, 2022
Продавец Künker
Дата 22 марта 2022
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Германия 20 марок 1914 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1914 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1914 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1914 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Gorny & Mosch - April 20, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1914 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность PF67 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 20 марок 1914 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1914 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2020
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2020
Сохранность AU
Цена
Германия 20 марок 1914 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Heritage - January 13, 2020
Германия 20 марок 1914 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Heritage - January 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность PF67 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 20 марок 1914 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Frankfurter - November 8, 2019
Продавец Frankfurter
Дата 8 ноября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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