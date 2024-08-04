Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1910 года D "Саксен-Мейнинген" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,965 гр
- Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,004
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1910
- Правитель Георг II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (73)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1910 года "Саксен-Мейнинген" со знаком D. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1189 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 17250 EUR. Торги состоялись 12 сентября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Baldwin's (2)
- Busso Peus (3)
- Frankfurter (1)
- Goldberg (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Grün (5)
- Heritage (3)
- Hess Divo (2)
- HIRSCH (1)
- Höhn (1)
- Katz (2)
- Künker (33)
- Leu (1)
- New York Sale (1)
- NOA (1)
- Rapp (1)
- Reinhard Fischer (1)
- Rhenumis (1)
- SINCONA (3)
- Teutoburger (3)
- UBS (4)
- WAG (1)
- Westfälische (1)
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
16540 $
Цена в валюте аукциона 15000 CHF
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Hess Divo
Дата 22 октября 2020
Сохранность UNC PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 ноября 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Frankfurter
Дата 8 ноября 2019
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где продать?
Для продажи 20 марок 1910 "Саксен-Мейнинген" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск