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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1910 года D "Саксен-Мейнинген" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 марок 1910 года D "Саксен-Мейнинген" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 марок 1910 года D "Саксен-Мейнинген" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,965 гр
  • Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,004

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 марок
  • Год 1910
  • Правитель Георг II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (73)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1910 года "Саксен-Мейнинген" со знаком D. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1189 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 17250 EUR. Торги состоялись 12 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Westfälische (1)
Германия 20 марок 1910 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
9766 $
Цена в валюте аукциона 9000 EUR
Германия 20 марок 1910 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе SINCONA - May 15, 2024
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
16540 $
Цена в валюте аукциона 15000 CHF
Германия 20 марок 1910 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1910 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1910 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1910 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 20 марок 1910 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1910 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - June 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1910 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1910 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1910 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Rhenumis - November 27, 2020
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1910 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Busso Peus - November 5, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1910 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Hess Divo - October 22, 2020
Продавец Hess Divo
Дата 22 октября 2020
Сохранность UNC PL
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Германия 20 марок 1910 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Busso Peus - June 17, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1910 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе New York Sale - January 15, 2020
Продавец New York Sale
Дата 15 января 2020
Сохранность UNC
Цена
Германия 20 марок 1910 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Reinhard Fischer - November 22, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 ноября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1910 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Frankfurter - November 8, 2019
Продавец Frankfurter
Дата 8 ноября 2019
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Германия 20 марок 1910 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - October 10, 2019
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1910 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Katz - September 25, 2019
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
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Германия 20 марок 1910 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - June 25, 2019
Продавец Künker
Дата 25 июня 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1910 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Katz - May 30, 2019
Продавец Katz
Дата 30 мая 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1910 "Саксен-Мейнинген" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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