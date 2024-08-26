Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1905 года D "Саксен-Мейнинген" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 марок 1905 года D "Саксен-Мейнинген" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 марок 1905 года D "Саксен-Мейнинген" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,965 гр
  • Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 марок
  • Год 1905
  • Правитель Георг II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1905 года "Саксен-Мейнинген" со знаком D. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1516 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 28000 EUR. Торги состоялись 20 апреля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aurea (1)
  • Baldwin's (1)
  • Dorotheum (1)
  • Emporium Hamburg (2)
  • Frankfurter (1)
  • Gorny & Mosch (6)
  • Grün (4)
  • Heritage (2)
  • Höhn (2)
  • Künker (14)
  • Rapp (1)
  • SINCONA (2)
  • Stack's (1)
  • Teutoburger (1)
  • UBS (5)
Германия 20 марок 1905 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
12479 $
Цена в валюте аукциона 11500 EUR
Германия 20 марок 1905 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Aurea - May 25, 2024
Продавец Aurea
Дата 25 мая 2024
Сохранность AU
Цена
7485 $
Цена в валюте аукциона 170000 CZK
Германия 20 марок 1905 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1905 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1905 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1905 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1905 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе SINCONA - May 19, 2022
Продавец SINCONA
Дата 19 мая 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1905 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1905 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2021
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1905 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Gorny & Mosch - April 20, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность MS66 PL PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1905 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1905 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2020
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2020
Сохранность MS66 PL PCGS
Цена
Германия 20 марок 1905 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2020
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2020
Сохранность AU
Цена
Германия 20 марок 1905 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Heritage - January 13, 2020
Германия 20 марок 1905 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Heritage - January 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1905 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Frankfurter - November 8, 2019
Продавец Frankfurter
Дата 8 ноября 2019
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1905 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - October 10, 2019
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1905 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - June 25, 2019
Продавец Künker
Дата 25 июня 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1905 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Höhn - May 4, 2019
Продавец Höhn
Дата 4 мая 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1905 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Dorotheum - November 15, 2018
Продавец Dorotheum
Дата 15 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1905 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Höhn - May 26, 2018
Продавец Höhn
Дата 26 мая 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1905 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - June 23, 2016
Продавец Künker
Дата 23 июня 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 20 марок 1905 "Саксен-Мейнинген" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1905 года Все немецкие монеты немецкие золотые монеты немецкие монеты номиналом 20 марок Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск