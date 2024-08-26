Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1905 года D "Саксен-Мейнинген" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,965 гр
- Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1905
- Правитель Георг II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1905 года "Саксен-Мейнинген" со знаком D. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1516 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 28000 EUR. Торги состоялись 20 апреля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- UBS (5)
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 19 мая 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2021
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность MS66 PL PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 8 ноября 2019
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Dorotheum
Дата 15 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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