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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1900 года D "Саксен-Мейнинген" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 марок 1900 года D "Саксен-Мейнинген" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 марок 1900 года D "Саксен-Мейнинген" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,965 гр
  • Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,005

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 марок
  • Год 1900
  • Правитель Георг II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (52)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1900 года "Саксен-Мейнинген" со знаком D. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2320 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 19500 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 20 марок 1900 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
5657 $
Цена в валюте аукциона 5200 EUR
Германия 20 марок 1900 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
10034 $
Цена в валюте аукциона 9500 EUR
Германия 20 марок 1900 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1900 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1900 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1900 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность UNC PL
Цена
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Германия 20 марок 1900 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1900 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе WAG - February 16, 2020
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1900 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Frankfurter - November 8, 2019
Продавец Frankfurter
Дата 8 ноября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Германия 20 марок 1900 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - June 25, 2019
Продавец Künker
Дата 25 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1900 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1900 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Busso Peus - November 9, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1900 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - June 20, 2018
Продавец Künker
Дата 20 июня 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1900 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1900 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1900 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - June 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1900 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе HIRSCH - May 12, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 12 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1900 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1900 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - June 23, 2016
Продавец Künker
Дата 23 июня 2016
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1900 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1900 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Teutoburger - May 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1900 "Саксен-Мейнинген" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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