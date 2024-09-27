Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1900 года D "Саксен-Мейнинген" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,965 гр
- Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,005
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1900
- Правитель Георг II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (52)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1900 года "Саксен-Мейнинген" со знаком D. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2320 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 19500 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность PROOF
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 8 ноября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 июня 2019
Сохранность PROOF
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Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 июня 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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