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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1872 года D "Саксен-Мейнинген" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 марок 1872 года D "Саксен-Мейнинген" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 марок 1872 года D "Саксен-Мейнинген" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,965 гр
  • Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 марок
  • Год 1872
  • Правитель Георг II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1872 года "Саксен-Мейнинген" со знаком D. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 6200 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 55000 EUR. Торги состоялись 18 марта 2016.

Сохранность
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  • Westfälische (1)
Германия 20 марок 1872 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
23872 $
Цена в валюте аукциона 22000 EUR
Германия 20 марок 1872 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
19855 $
Цена в валюте аукциона 18250 EUR
Германия 20 марок 1872 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1872 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1872 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - June 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1872 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1872 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1872 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - October 10, 2019
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1872 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - June 25, 2019
Продавец Künker
Дата 25 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1872 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Teutoburger - May 26, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1872 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1872 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1872 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе HIRSCH - May 12, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 12 мая 2017
Сохранность XF
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Германия 20 марок 1872 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе SINCONA - October 25, 2016
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1872 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Teutoburger - May 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1872 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1872 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Grün - November 18, 2015
Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1872 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Gorny & Mosch - October 9, 2015
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2015
Сохранность AU
Цена
Германия 20 марок 1872 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - October 1, 2015
Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1872 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - March 11, 2015
Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1872 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Teutoburger - February 27, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2015
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 20 марок 1872 "Саксен-Мейнинген" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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