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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1913 года D "Саксен-Мейнинген" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1913 года D "Саксен-Мейнинген" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1913 года D "Саксен-Мейнинген" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1913
  • Правитель Георг II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (69)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1913 года "Саксен-Мейнинген" со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 492 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 3200 EUR. Торги состоялись 16 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1913 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
399 $
Цена в валюте аукциона 370 EUR
Германия 2 марки 1913 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
653 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Германия 2 марки 1913 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1913 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1913 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Rhenumis - April 28, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1913 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Rhenumis - April 28, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1913 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1913 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1913 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1913 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе WAG - August 28, 2022
Продавец WAG
Дата 28 августа 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1913 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 2 марки 1913 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе WAG - February 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1913 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность UNC
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Германия 2 марки 1913 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Auction World - October 17, 2021
Продавец Auction World
Дата 17 октября 2021
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Германия 2 марки 1913 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе WAG - June 13, 2021
Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1913 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1913 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе WAG - March 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 марта 2021
Сохранность XF
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Германия 2 марки 1913 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Rhenumis - November 27, 2020
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1913 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Möller - November 16, 2020
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1913 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе WAG - November 8, 2020
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1913 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1913 "Саксен-Мейнинген" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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