Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1913 года D "Саксен-Мейнинген" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1913
- Правитель Георг II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (69)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1913 года "Саксен-Мейнинген" со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 492 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 3200 EUR. Торги состоялись 16 ноября 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 октября 2021
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Möller
Дата 16 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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