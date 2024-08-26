Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1901 года D "Саксен-Мейнинген". 75-летие (Германия, Германская Империя)
Разновидность: 75-летие
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 20,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1901
- Правитель Георг II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (485)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1901 года "Саксен-Мейнинген" со знаком D. 75-летие. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1442 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 3200 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auction World (1)
- Bru Sale & Wellico (1)
- Busso Peus (32)
- Cayón (2)
- DNW (1)
- Dorotheum (5)
- Emporium Hamburg (28)
- Felzmann (1)
- Frankfurter (2)
- Gärtner (4)
- GINZA (1)
- Gorny & Mosch (9)
- Grün (26)
- Heritage (13)
- Hess Divo (2)
- HIRSCH (11)
- Höhn (25)
- ICE (1)
- Jean ELSEN (1)
- Katz (9)
- Kricheldorf (1)
- Kroha (4)
- Künker (142)
- Lanz München (1)
- Leu (1)
- Möller (9)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Münzen & Medaillen (3)
- Münzen Gut-Lynt (2)
- Niemczyk (3)
- NOA (1)
- Rauch (1)
- Reinhard Fischer (14)
- Rhenumis (7)
- Russiancoin (1)
- SINCONA (10)
- Solidus Numismatik (1)
- Sonntag (7)
- Spink (1)
- Stack's (1)
- Teutoburger (48)
- UBS (7)
- WAG (35)
- WCN (2)
- Westfälische (6)
- Монеты и Медали (1)
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 25 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Leu
Дата 14 декабря 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 24
Где купить?
Где продать?
Для продажи 2 марки 1901 "Саксен-Мейнинген" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск