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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1901 года D "Саксен-Мейнинген". 75-летие (Германия, Германская Империя)

Разновидность: 75-летие

Аверс монеты - 2 марки 1901 года D "Саксен-Мейнинген" 75-летие - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1901 года D "Саксен-Мейнинген" 75-летие - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 20,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1901
  • Правитель Георг II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (485)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1901 года "Саксен-Мейнинген" со знаком D. 75-летие. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1442 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 3200 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1901 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
336 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Германия 2 марки 1901 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность XF
Цена
269 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Германия 2 марки 1901 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Niemczyk - June 24, 2024
Германия 2 марки 1901 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Niemczyk - June 24, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1901 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1901 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 2 марки 1901 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1901 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1901 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1901 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1901 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1901 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1901 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
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Германия 2 марки 1901 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1901 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1901 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Heritage - March 25, 2024
Продавец Heritage
Дата 25 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
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Германия 2 марки 1901 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1901 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Rhenumis - January 16, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1901 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1901 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Leu - December 14, 2023
Продавец Leu
Дата 14 декабря 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1901 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Германия 2 марки 1901 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Где купить?
Германия 2 марки 1901 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность MS62 PL NGC
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Германия 2 марки 1901 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 марки 1901 "Саксен-Мейнинген" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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