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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1914 года D "Саксен-Мейнинген" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1914 года D "Саксен-Мейнинген" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1914 года D "Саксен-Мейнинген" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,002

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1914
  • Правитель Георг II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (70)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1914 года "Саксен-Мейнинген" со знаком D. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5080 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 14000 EUR. Торги состоялись 4 июля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1914 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
7053 $
Цена в валюте аукциона 6500 EUR
Германия 10 марок 1914 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
5431 $
Цена в валюте аукциона 5000 EUR
Германия 10 марок 1914 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Германия 10 марок 1914 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1914 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1914 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1914 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1914 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1914 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1914 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1914 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Gorny & Mosch - April 20, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1914 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Rhenumis - November 27, 2020
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1914 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность MS66 NGC
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Германия 10 марок 1914 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность PROOF
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Германия 10 марок 1914 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1914 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе WAG - February 16, 2020
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 10 марок 1914 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Heritage - January 13, 2020
Германия 10 марок 1914 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Heritage - January 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Германия 10 марок 1914 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Frankfurter - November 8, 2019
Продавец Frankfurter
Дата 8 ноября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 10 марок 1914 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - October 10, 2019
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1914 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - June 25, 2019
Продавец Künker
Дата 25 июня 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1914 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Dorotheum - May 22, 2019
Продавец Dorotheum
Дата 22 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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