Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1914 года D "Саксен-Мейнинген" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,002
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1914
- Правитель Георг II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (70)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1914 года "Саксен-Мейнинген" со знаком D. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5080 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 14000 EUR. Торги состоялись 4 июля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность AU
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Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность PROOF
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Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность MS66 NGC
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность PROOF
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU
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Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность MS66 NGC
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность PF64 CAMEO NGC
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Продавец Frankfurter
Дата 8 ноября 2019
Сохранность MS66 NGC
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Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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