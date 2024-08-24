Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1909 года D "Саксен-Мейнинген" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1909
- Правитель Георг II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (64)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1909 года "Саксен-Мейнинген" со знаком D. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5079 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 12000 EUR. Торги состоялись 4 июля 2014.
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
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