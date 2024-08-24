Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1909 года D "Саксен-Мейнинген" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1909 года D "Саксен-Мейнинген" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1909 года D "Саксен-Мейнинген" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1909
  • Правитель Георг II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (64)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1909 года "Саксен-Мейнинген" со знаком D. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5079 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 12000 EUR. Торги состоялись 4 июля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (1)
  • Baldwin's (1)
  • Busso Peus (1)
  • Emporium Hamburg (3)
  • Frankfurter (1)
  • Gorny & Mosch (2)
  • Grün (11)
  • Hess Divo (1)
  • HIRSCH (1)
  • Höhn (2)
  • Künker (20)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • Rapp (2)
  • Rauch (1)
  • SINCONA (2)
  • Sonntag (1)
  • Teutoburger (10)
  • UBS (2)
  • WAG (1)
Германия 10 марок 1909 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
6511 $
Цена в валюте аукциона 6000 EUR
Германия 10 марок 1909 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
5505 $
Цена в валюте аукциона 5100 EUR
Германия 10 марок 1909 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Teutoburger - December 4, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1909 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1909 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 10 марок 1909 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1909 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1909 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1909 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1909 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1909 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1909 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1909 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1909 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1909 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1909 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1909 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Auction World - July 19, 2020
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1909 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Grün - June 19, 2020
Продавец Grün
Дата 19 июня 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1909 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1909 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Grün - November 13, 2019
Продавец Grün
Дата 13 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1909 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Frankfurter - November 8, 2019
Продавец Frankfurter
Дата 8 ноября 2019
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 марок 1909 "Саксен-Мейнинген" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1909 года Все немецкие монеты немецкие золотые монеты немецкие монеты номиналом 10 марок Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск