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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1902 года D "Саксен-Мейнинген" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1902 года D "Саксен-Мейнинген" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1902 года D "Саксен-Мейнинген" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1902
  • Правитель Георг II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (73)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1902 года "Саксен-Мейнинген" со знаком D. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1689 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 9000 EUR. Торги состоялись 26 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Westfälische (3)
Германия 10 марок 1902 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
5317 $
Цена в валюте аукциона 4900 EUR
Германия 10 марок 1902 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Naumann - July 7, 2024
Продавец Naumann
Дата 7 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 10 марок 1902 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
6503 $
Цена в валюте аукциона 6000 EUR
Германия 10 марок 1902 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Германия 10 марок 1902 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Германия 10 марок 1902 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1902 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1902 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1902 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1902 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе WAG - May 8, 2022
Продавец WAG
Дата 8 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 10 марок 1902 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
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Германия 10 марок 1902 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2021
Сохранность AU
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Германия 10 марок 1902 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1902 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность AU
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Германия 10 марок 1902 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
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Германия 10 марок 1902 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Gorny & Mosch - April 20, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Германия 10 марок 1902 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
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Германия 10 марок 1902 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Katz - October 4, 2020
Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
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Германия 10 марок 1902 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Grün - June 19, 2020
Продавец Grün
Дата 19 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1902 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Busso Peus - June 17, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
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Германия 10 марок 1902 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1902 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1902 "Саксен-Мейнинген" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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