Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1902 года D "Саксен-Мейнинген" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1902
- Правитель Георг II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (73)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1902 года "Саксен-Мейнинген" со знаком D. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1689 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 9000 EUR. Торги состоялись 26 апреля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность PF63 CAMEO NGC
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Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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