Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1898 года D "Саксен-Мейнинген" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1898 года D "Саксен-Мейнинген" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1898 года D "Саксен-Мейнинген" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1898
  • Правитель Георг II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1898 года "Саксен-Мейнинген" со знаком D. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 6492 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 11000 EUR. Торги состоялись 10 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Emporium Hamburg (4)
  • Frankfurter (1)
  • Gorny & Mosch (7)
  • Grün (5)
  • HIRSCH (3)
  • Künker (24)
  • Leu (2)
  • NOA (1)
  • Rapp (1)
  • SINCONA (3)
  • Teutoburger (3)
  • UBS (4)
  • WCN (1)
  • Westfälische (2)
  • Wilhelm Sellschopp (1)
Германия 10 марок 1898 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
7053 $
Цена в валюте аукциона 6500 EUR
Германия 10 марок 1898 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
3852 $
Цена в валюте аукциона 3600 EUR
Германия 10 марок 1898 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1898 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1898 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1898 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1898 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1898 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1898 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1898 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1898 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1898 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Wilhelm Sellschopp - May 6, 2021
Продавец Wilhelm Sellschopp
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1898 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1898 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1898 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1898 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1898 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1898 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность UNC PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1898 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1898 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Frankfurter - November 8, 2019
Продавец Frankfurter
Дата 8 ноября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1898 D "Саксен-Мейнинген" на аукционе Künker - June 25, 2019
Продавец Künker
Дата 25 июня 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 марок 1898 "Саксен-Мейнинген" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1898 года Все немецкие монеты немецкие золотые монеты немецкие монеты номиналом 10 марок Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск