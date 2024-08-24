Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1898 года D "Саксен-Мейнинген" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1898
- Правитель Георг II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1898 года "Саксен-Мейнинген" со знаком D. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 6492 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 11000 EUR. Торги состоялись 10 октября 2013.
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
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Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
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Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
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Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
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Дата 13 ноября 2020
Сохранность AU
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Дата 29 сентября 2020
Сохранность XF
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Дата 20 марта 2020
Сохранность AU
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Дата 20 марта 2020
Сохранность AU
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Дата 20 марта 2020
Сохранность UNC PL
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Дата 20 марта 2020
Сохранность VF
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Продавец Frankfurter
Дата 8 ноября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?
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