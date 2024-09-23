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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1911 года A "Саксен-Кобург-Гота" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1911 года A "Саксен-Кобург-Гота" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1911 года A "Саксен-Кобург-Гота" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж PROOF 100

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1911
  • Правитель Карл Эдуард (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1911 года "Саксен-Кобург-Гота" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 12 проданному на аукционе Hess Divo за 28000 EUR. Торги состоялись 25 декабря 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1911 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 марки 1911 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
10707 $
Цена в валюте аукциона 10000 EUR
Германия 2 марки 1911 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность PF61 PCGS
Цена
7495 $
Цена в валюте аукциона 7000 EUR
Германия 2 марки 1911 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1911 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1911 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1911 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1911 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Solidus Numismatik - February 20, 2024
Продавец Solidus Numismatik
Дата 20 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1911 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PF61 PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1911 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1911 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1911 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PF66 PCGS
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Германия 2 марки 1911 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность AU
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Германия 2 марки 1911 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе WAG - February 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1911 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1911 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Teutoburger - June 2, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1911 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1911 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе WAG - February 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF63 PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1911 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Busso Peus - June 17, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1911 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Reinhard Fischer - May 30, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 30 мая 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1911 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Künker - October 10, 2019
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1911 "Саксен-Кобург-Гота" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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