Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1911 года A "Саксен-Кобург-Гота" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж PROOF 100
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1911
- Правитель Карл Эдуард (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1911 года "Саксен-Кобург-Гота" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 12 проданному на аукционе Hess Divo за 28000 EUR. Торги состоялись 25 декабря 2013.
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Сохранность (слабы)
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- WAG (4)
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 20 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PF61 PCGS
Цена
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Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец WAG
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF63 PCGS
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 30 мая 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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