2 марки 1911 года A "Саксен-Кобург-Гота" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1911 года "Саксен-Кобург-Гота" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 12 проданному на аукционе Hess Divo за 28000 EUR. Торги состоялись 25 декабря 2013.

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