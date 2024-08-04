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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1901 года A "Саксен-Альтенбург" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1901 года A "Саксен-Альтенбург" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1901 года A "Саксен-Альтенбург" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 50,000
  • Тираж PROOF 500

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1901
  • Правитель Эрнст I (Герцог Саксен-Альтенбургский)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (483)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1901 года "Саксен-Альтенбург" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6043 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3400 EUR. Торги состоялись 11 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1901 A "Саксен-Альтенбург" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
499 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Германия 2 марки 1901 A "Саксен-Альтенбург" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
369 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Германия 2 марки 1901 A "Саксен-Альтенбург" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1901 A "Саксен-Альтенбург" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1901 A "Саксен-Альтенбург" на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1901 A "Саксен-Альтенбург" на аукционе CNG - May 29, 2024
Продавец CNG
Дата 29 мая 2024
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1901 A "Саксен-Альтенбург" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1901 A "Саксен-Альтенбург" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1901 A "Саксен-Альтенбург" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1901 A "Саксен-Альтенбург" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 2 марки 1901 A "Саксен-Альтенбург" на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1901 A "Саксен-Альтенбург" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1901 A "Саксен-Альтенбург" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1901 A "Саксен-Альтенбург" на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1901 A "Саксен-Альтенбург" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1901 A "Саксен-Альтенбург" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1901 A "Саксен-Альтенбург" на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1901 A "Саксен-Альтенбург" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность XF
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Германия 2 марки 1901 A "Саксен-Альтенбург" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
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Германия 2 марки 1901 A "Саксен-Альтенбург" на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Германия 2 марки 1901 A "Саксен-Альтенбург" на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
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Германия 2 марки 1901 A "Саксен-Альтенбург" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Германия 2 марки 1901 A "Саксен-Альтенбург" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону
Германия 2 марки 1901 A "Саксен-Альтенбург" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 марки 1901 "Саксен-Альтенбург" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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