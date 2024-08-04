Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1901 года A "Саксен-Альтенбург" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 50,000
- Тираж PROOF 500
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1901
- Правитель Эрнст I (Герцог Саксен-Альтенбургский)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (483)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1901 года "Саксен-Альтенбург" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6043 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3400 EUR. Торги состоялись 11 октября 2012.
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Дата 29 мая 2024
Сохранность PF65 PCGS
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Сохранность XF
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Дата 22 марта 2024
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Сохранность MS64 NGC
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