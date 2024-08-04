Пробные 3 марки 1909 года A "Рейсс-Грейц" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты Пробные 3 марки 1909 года "Рейсс-Грейц" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6330 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 13000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

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