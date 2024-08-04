Германия Период: 1871-2001 1871-2001
Пробные 3 марки 1909 года A "Рейсс-Грейц" (Германия, Германская Империя)
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты Пробные 3 марки 1909 года "Рейсс-Грейц" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6330 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 13000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
Сохранность
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Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец WAG
Дата 24 января 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 11 сентября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 июня 2001
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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