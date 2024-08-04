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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Пробные 3 марки 1909 года A "Рейсс-Грейц" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - Пробные 3 марки 1909 года A "Рейсс-Грейц" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - Пробные 3 марки 1909 года A "Рейсс-Грейц" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 16,99 гр
  • Диаметр 33,01 мм

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 3 марки
  • Год 1909
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты Пробные 3 марки 1909 года "Рейсс-Грейц" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6330 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 13000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
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  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
Германия 3 марки 1909 A "Рейсс-Грейц" (Пробные) на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
16077 $
Цена в валюте аукциона 15000 EUR
Германия 3 марки 1909 A "Рейсс-Грейц" (Пробные) на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность AU
Цена
678 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Германия 3 марки 1909 A "Рейсс-Грейц" (Пробные) на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 марки 1909 A "Рейсс-Грейц" (Пробные) на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 марки 1909 A "Рейсс-Грейц" (Пробные) на аукционе WAG - January 24, 2016
Продавец WAG
Дата 24 января 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 марки 1909 A "Рейсс-Грейц" (Пробные) на аукционе Teutoburger - September 11, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 11 сентября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 марки 1909 A "Рейсс-Грейц" (Пробные) на аукционе Grün - November 14, 2012
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 марки 1909 A "Рейсс-Грейц" (Пробные) на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 марки 1909 A "Рейсс-Грейц" (Пробные) на аукционе Künker - June 22, 2004
Продавец Künker
Дата 22 июня 2004
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 марки 1909 A "Рейсс-Грейц" (Пробные) на аукционе Künker - October 1, 2002
Продавец Künker
Дата 1 октября 2002
Сохранность XF
Цена
Германия 3 марки 1909 A "Рейсс-Грейц" (Пробные) на аукционе Künker - June 18, 2001
Продавец Künker
Дата 18 июня 2001
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 марки 1909 A "Рейсс-Грейц" (Пробные) на аукционе Künker - March 9, 2000
Продавец Künker
Дата 9 марта 2000
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 3 марки 1909 "Рейсс-Грейц" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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