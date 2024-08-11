Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1875 года B "Рейсс-Грейц" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,965 гр
- Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,510
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1875
- Правитель Генрих XXII (Князь Рейсс из Грейц)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (78)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1875 года "Рейсс-Грейц" со знаком B. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 621 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 55000 EUR. Торги состоялись 25 мая 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Baldwin's (1)
- Busso Peus (3)
- Dorotheum (1)
- Emporium Hamburg (8)
- Frankfurter (1)
- Gorny & Mosch (2)
- Grün (6)
- Hess Divo (1)
- HIRSCH (1)
- Höhn (1)
- Katz (2)
- Künker (39)
- Leu (1)
- Rapp (1)
- Reinhard Fischer (1)
- SINCONA (3)
- Teutoburger (2)
- UBS (3)
- Wilhelm Sellschopp (1)
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wilhelm Sellschopp
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2020
Сохранность MS66 PL PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Grün
Дата 13 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Frankfurter
Дата 8 ноября 2019
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 17 мая 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Dorotheum
Дата 15 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где продать?
Для продажи 20 марок 1875 "Рейсс-Грейц" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск