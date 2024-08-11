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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1875 года B "Рейсс-Грейц" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 марок 1875 года B "Рейсс-Грейц" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 марок 1875 года B "Рейсс-Грейц" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,965 гр
  • Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,510

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 марок
  • Год 1875
  • Правитель Генрих XXII (Князь Рейсс из Грейц)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (78)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1875 года "Рейсс-Грейц" со знаком B. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 621 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 55000 EUR. Торги состоялись 25 мая 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (3)
  • Wilhelm Sellschopp (1)
Германия 20 марок 1875 B "Рейсс-Грейц" на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
Германия 20 марок 1875 B "Рейсс-Грейц" на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Германия 20 марок 1875 B "Рейсс-Грейц" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
31687 $
Цена в валюте аукциона 30000 EUR
Германия 20 марок 1875 B "Рейсс-Грейц" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1875 B "Рейсс-Грейц" на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1875 B "Рейсс-Грейц" на аукционе Künker - June 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1875 B "Рейсс-Грейц" на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1875 B "Рейсс-Грейц" на аукционе Emporium Hamburg - November 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 20 марок 1875 B "Рейсс-Грейц" на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1875 B "Рейсс-Грейц" на аукционе Wilhelm Sellschopp - May 6, 2021
Продавец Wilhelm Sellschopp
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1875 B "Рейсс-Грейц" на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2020
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2020
Сохранность MS66 PL PCGS
Цена
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Германия 20 марок 1875 B "Рейсс-Грейц" на аукционе Grün - November 13, 2019
Продавец Grün
Дата 13 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1875 B "Рейсс-Грейц" на аукционе Frankfurter - November 8, 2019
Продавец Frankfurter
Дата 8 ноября 2019
Сохранность MS64 PL NGC
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Германия 20 марок 1875 B "Рейсс-Грейц" на аукционе Künker - October 10, 2019
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1875 B "Рейсс-Грейц" на аукционе Busso Peus - May 17, 2019
Продавец Busso Peus
Дата 17 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1875 B "Рейсс-Грейц" на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
Германия 20 марок 1875 B "Рейсс-Грейц" на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1875 B "Рейсс-Грейц" на аукционе Künker - January 31, 2019
Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1875 B "Рейсс-Грейц" на аукционе Dorotheum - November 15, 2018
Продавец Dorotheum
Дата 15 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1875 B "Рейсс-Грейц" на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1875 B "Рейсс-Грейц" на аукционе Teutoburger - May 26, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2018
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 20 марок 1875 "Рейсс-Грейц" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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