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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1877 года B "Рейсс-Грейц". Односторонний оттиск (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Односторонний оттиск

Аверс монеты - 2 марки 1877 года B "Рейсс-Грейц" Односторонний оттиск - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1877 года B "Рейсс-Грейц" Односторонний оттиск - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Серебро

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1877
  • Правитель Генрих XXII (Князь Рейсс из Грейц)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1877 года "Рейсс-Грейц" со знаком B. Односторонний оттиск. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 21520 проданному на аукционе Heritage Auctions за 575 USD. Торги состоялись 3 января 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Rauch (1)
  • Stack's (2)
Германия 2 марки 1877 B "Рейсс-Грейц" на аукционе Stack's - February 5, 2016
Германия 2 марки 1877 B "Рейсс-Грейц" на аукционе Stack's - February 5, 2016
Продавец Stack's
Дата 5 февраля 2016
Сохранность PF66 NGC
Цена
480 $
Цена в валюте аукциона 480 USD
Германия 2 марки 1877 B "Рейсс-Грейц" на аукционе Stack's - February 5, 2016
Германия 2 марки 1877 B "Рейсс-Грейц" на аукционе Stack's - February 5, 2016
Продавец Stack's
Дата 5 февраля 2016
Сохранность PF64 NGC
Цена
320 $
Цена в валюте аукциона 320 USD
Германия 2 марки 1877 B "Рейсс-Грейц" на аукционе HIRSCH - May 8, 2015
Продавец HIRSCH
Дата 8 мая 2015
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1877 B "Рейсс-Грейц" на аукционе Rauch - June 18, 2014
Продавец Rauch
Дата 18 июня 2014
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 2 марки 1877 B "Рейсс-Грейц" на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1877 B "Рейсс-Грейц" на аукционе Heritage - January 4, 2010
Германия 2 марки 1877 B "Рейсс-Грейц" на аукционе Heritage - January 4, 2010
Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность PF67 PCGS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1877 "Рейсс-Грейц" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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