Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1877 года B "Рейсс-Грейц". Односторонний оттиск (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Односторонний оттиск
Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger
Техническая информация
- Металл Серебро
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1877
- Правитель Генрих XXII (Князь Рейсс из Грейц)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1877 года "Рейсс-Грейц" со знаком B. Односторонний оттиск. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 21520 проданному на аукционе Heritage Auctions за 575 USD. Торги состоялись 3 января 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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