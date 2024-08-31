5 марок 1904 года A "Пруссия". Медь (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1904 года "Пруссия" со знаком A. Медь. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30430 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2400 USD. Торги состоялись 22 августа 2022.

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