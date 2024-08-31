Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1904 года A "Пруссия". Медь (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Медь
Фотография: Stack's Bowers
Техническая информация
- Металл Медь
- Гурт Надпись
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 марок
- Год 1904
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1904 года "Пруссия" со знаком A. Медь. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30430 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2400 USD. Торги состоялись 22 августа 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Heritage (3)
- Künker (1)
- Stack's (1)
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2022
Сохранность PF63 RB NGC
Цена
2400 $
Цена в валюте аукциона 2400 USD
Продавец Heritage
Дата 15 ноября 2014
Сохранность MS62 NGC
Цена
823 $
Цена в валюте аукциона 823 USD
Продавец Künker
Дата 10 октября 2007
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 25 марта 2005
Сохранность MS65 DMPL PCGS
Цена
******
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Где продать?
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