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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1904 года A "Пруссия". Медь (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Медь

Аверс монеты - 5 марок 1904 года A "Пруссия" Медь - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 марок 1904 года A "Пруссия" Медь - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Гурт Надпись

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 марок
  • Год 1904
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1904 года "Пруссия" со знаком A. Медь. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30430 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2400 USD. Торги состоялись 22 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Künker (1)
  • Stack's (1)
Германия 5 марок 1904 A "Пруссия" на аукционе Stack's - August 23, 2022
Германия 5 марок 1904 A "Пруссия" на аукционе Stack's - August 23, 2022
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2022
Сохранность PF63 RB NGC
Цена
2400 $
Цена в валюте аукциона 2400 USD
Германия 5 марок 1904 A "Пруссия" на аукционе Heritage - November 15, 2014
Германия 5 марок 1904 A "Пруссия" на аукционе Heritage - November 15, 2014
Продавец Heritage
Дата 15 ноября 2014
Сохранность MS62 NGC
Цена
823 $
Цена в валюте аукциона 823 USD
Германия 5 марок 1904 A "Пруссия" на аукционе Künker - October 10, 2007
Продавец Künker
Дата 10 октября 2007
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 5 марок 1904 A "Пруссия" на аукционе Heritage - March 25, 2005
Германия 5 марок 1904 A "Пруссия" на аукционе Heritage - March 25, 2005
Продавец Heritage
Дата 25 марта 2005
Сохранность MS65 DMPL PCGS
Цена
******
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Германия 5 марок 1904 A "Пруссия" на аукционе Heritage - September 11, 2004
Германия 5 марок 1904 A "Пруссия" на аукционе Heritage - September 11, 2004
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2004
Сохранность MS65 DPL PCGS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1904 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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