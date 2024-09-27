5 марок 1888 года A "Пруссия". Клипа. Односторонний оттиск (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1888 года "Пруссия" со знаком A. Клипа. Односторонний оттиск. Это свинцовая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 598 проданному на аукционе SINCONA AG за 3400 CHF. Торги состоялись 8 июня 2020.

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