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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1888 года A "Пруссия". Клипа. Односторонний оттиск (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Клипа. Односторонний оттиск

Аверс монеты - 5 марок 1888 года A "Пруссия" Клипа Односторонний оттиск - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 марок 1888 года A "Пруссия" Клипа Односторонний оттиск - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Свинец

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 марок
  • Год 1888
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1888 года "Пруссия" со знаком A. Клипа. Односторонний оттиск. Это свинцовая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 598 проданному на аукционе SINCONA AG за 3400 CHF. Торги состоялись 8 июня 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Sedwick (1)
Германия 5 марок 1888 A "Пруссия" на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
504 $
Цена в валюте аукциона 504 USD
Германия 5 марок 1888 A "Пруссия" на аукционе Sedwick - May 9, 2021
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
875 $
Цена в валюте аукциона 875 USD
Германия 5 марок 1888 A "Пруссия" на аукционе Heritage - January 5, 2015
Германия 5 марок 1888 A "Пруссия" на аукционе Heritage - January 5, 2015
Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность MS64 NGC
Цена
Германия 5 марок 1888 A "Пруссия" на аукционе Möller - December 12, 2014
Продавец Möller
Дата 12 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1888 A "Пруссия" на аукционе Möller - May 27, 2014
Продавец Möller
Дата 27 мая 2014
Сохранность AU
Цена
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