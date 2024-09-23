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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1874-1876 года "Пруссия". Смещение штемпеля (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Смещение штемпеля

Аверс монеты - 5 марок 1874-1876 года "Пруссия" Смещение штемпеля - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 марок 1874-1876 года "Пруссия" Смещение штемпеля - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 марок
  • Год 1874-1876
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1874-1876 года "Пруссия". Смещение штемпеля. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3673 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 2700 EUR. Торги состоялись 23 февраля 2013.

Сохранность
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Германия 5 марок 1874-1876 "Пруссия" на аукционе Teutoburger - February 23, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 23 февраля 2013
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1874 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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