Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1874-1876 года "Пруссия". Смещение штемпеля (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Смещение штемпеля
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 марок
- Год 1874-1876
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1874-1876 года "Пруссия". Смещение штемпеля. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3673 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 2700 EUR. Торги состоялись 23 февраля 2013.
Сохранность
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Где продать?
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