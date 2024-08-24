Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1906 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 27,78 гр
- Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 230,963
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 марок
- Год 1906
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (98)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1906 года "Пруссия" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30075 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6000 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Artemide Aste (1)
- Auction World (2)
- Bereska (1)
- Busso Peus (3)
- Cayón (1)
- Coinhouse (1)
- Coins Numismatic Barcelona (1)
- CoinsNB (2)
- COINSNET (1)
- Emporium Hamburg (10)
- Grün (11)
- Heritage (2)
- Hess Divo (2)
- HIRSCH (1)
- Höhn (3)
- Holmasto (1)
- iNumis (1)
- Katz (3)
- Künker (13)
- Möller (2)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Münzen & Medaillen (1)
- Münzen Gut-Lynt (3)
- Niemczyk (3)
- Stack's (1)
- Teutoburger (18)
- WAG (5)
- WCN (2)
- WDA - MiM (1)
- Westfälische (1)
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
3324 $
Цена в валюте аукциона 525000 JPY
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coinhouse
Дата 25 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 11 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец CoinsNB
Дата 11 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 5
Где продать?
Для продажи 5 марок 1906 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск