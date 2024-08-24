5 марок 1906 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1906 года "Пруссия" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30075 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6000 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.

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