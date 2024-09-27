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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1875 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 марок 1875 года A "Пруссия" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 марок 1875 года A "Пруссия" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 27,78 гр
  • Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 852,836

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 марок
  • Год 1875
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (74) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1875 года "Пруссия" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7286 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2800 EUR. Торги состоялись 1 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 марок 1875 A "Пруссия" на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Германия 5 марок 1875 A "Пруссия" на аукционе Niemczyk - June 24, 2024
Германия 5 марок 1875 A "Пруссия" на аукционе Niemczyk - June 24, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
240 $
Цена в валюте аукциона 970 PLN
Германия 5 марок 1875 A "Пруссия" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1875 A "Пруссия" на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1875 A "Пруссия" на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1875 A "Пруссия" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 5 марок 1875 A "Пруссия" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1875 A "Пруссия" на аукционе CoinsNB - February 24, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1875 A "Пруссия" на аукционе HIRSCH - June 11, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 11 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 5 марок 1875 A "Пруссия" на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Германия 5 марок 1875 A "Пруссия" на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1875 A "Пруссия" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1875 A "Пруссия" на аукционе Rauch - February 27, 2023
Продавец Rauch
Дата 27 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1875 A "Пруссия" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Германия 5 марок 1875 A "Пруссия" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1875 A "Пруссия" на аукционе Cieszyńskie CN - October 23, 2022
Германия 5 марок 1875 A "Пруссия" на аукционе Cieszyńskie CN - October 23, 2022
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1875 A "Пруссия" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Германия 5 марок 1875 A "Пруссия" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1875 A "Пруссия" на аукционе Emporium Hamburg - November 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
Германия 5 марок 1875 A "Пруссия" на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1875 A "Пруссия" на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1875 A "Пруссия" на аукционе HIRSCH - June 20, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 20 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1875 A "Пруссия" на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1875 A "Пруссия" на аукционе WAG - May 16, 2021
Продавец WAG
Дата 16 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1875 A "Пруссия" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Германия 5 марок 1875 A "Пруссия" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 марок 1875 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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