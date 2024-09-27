Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1875 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 27,78 гр
- Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 852,836
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 марок
- Год 1875
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (74) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1875 года "Пруссия" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7286 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2800 EUR. Торги состоялись 1 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auction World (1)
- Busso Peus (1)
- Cayón (1)
- Cieszyńskie CN (2)
- Coin Cabinet (1)
- Coinhouse (1)
- CoinsNB (1)
- COINSNET (1)
- Darabanth (1)
- Emporium Hamburg (4)
- Gorny & Mosch (1)
- Grün (10)
- Heritage (1)
- HIRSCH (2)
- Höhn (3)
- Katz (3)
- Kricheldorf (1)
- Künker (15)
- Münzen & Medaillen (1)
- Münzen Gut-Lynt (1)
- Niemczyk (1)
- Numisbalt (1)
- Rauch (1)
- Reinhard Fischer (3)
- Rhenumis (1)
- Teutoburger (7)
- UBS (1)
- Via (1)
- WAG (3)
- WDA - MiM (1)
- Wójcicki (1)
- ЮНОНА (1)
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rauch
Дата 27 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где купить?
Где продать?
Для продажи 5 марок 1875 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск