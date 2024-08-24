Пробные 3 марки 1913 года A "Пруссия". Освободительная война (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты Пробные 3 марки 1913 года "Пруссия" со знаком A. Освободительная война. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1025 проданному на аукционе Auktionshaus Rapp за 8500 CHF. Торги состоялись 23 мая 2019.

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