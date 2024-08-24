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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Пробные 3 марки 1913 года A "Пруссия". Освободительная война (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Освободительная война

Аверс монеты - Пробные 3 марки 1913 года A "Пруссия" Освободительная война - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - Пробные 3 марки 1913 года A "Пруссия" Освободительная война - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 15,62 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 3 марки
  • Год 1913
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (46)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты Пробные 3 марки 1913 года "Пруссия" со знаком A. Освободительная война. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1025 проданному на аукционе Auktionshaus Rapp за 8500 CHF. Торги состоялись 23 мая 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 3 марки 1913 A "Пруссия" (Пробные) на аукционе Stephen Album - March 5, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 5 марта 2024
Сохранность SP64 PCGS
Цена
375 $
Цена в валюте аукциона 375 USD
Германия 3 марки 1913 A "Пруссия" (Пробные) на аукционе Stack's - January 16, 2024
Германия 3 марки 1913 A "Пруссия" (Пробные) на аукционе Stack's - January 16, 2024
Продавец Stack's
Дата 16 января 2024
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
180 $
Цена в валюте аукциона 180 USD
Германия 3 марки 1913 A "Пруссия" (Пробные) на аукционе Kroha - October 7, 2023
Продавец Kroha
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 марки 1913 A "Пруссия" (Пробные) на аукционе CoinsNB - September 30, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Германия 3 марки 1913 A "Пруссия" (Пробные) на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 3 марки 1913 A "Пруссия" (Пробные) на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 марки 1913 A "Пруссия" (Пробные) на аукционе Künker - May 6, 2021
Продавец Künker
Дата 6 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 3 марки 1913 A "Пруссия" (Пробные) на аукционе Katz - December 20, 2020
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 3 марки 1913 A "Пруссия" (Пробные) на аукционе Coinhouse - September 27, 2020
Продавец Coinhouse
Дата 27 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 марки 1913 A "Пруссия" (Пробные) на аукционе Katz - April 30, 2020
Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 3 марки 1913 A "Пруссия" (Пробные) на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU
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Германия 3 марки 1913 A "Пруссия" (Пробные) на аукционе Frankfurter - November 8, 2019
Продавец Frankfurter
Дата 8 ноября 2019
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Германия 3 марки 1913 A "Пруссия" (Пробные) на аукционе Heritage - June 6, 2019
Германия 3 марки 1913 A "Пруссия" (Пробные) на аукционе Heritage - June 6, 2019
Продавец Heritage
Дата 6 июня 2019
Сохранность PF63 BN NGC
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Германия 3 марки 1913 A "Пруссия" (Пробные) на аукционе Katz - February 16, 2019
Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Германия 3 марки 1913 A "Пруссия" (Пробные) на аукционе Macho & Chlapovič - November 11, 2018
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 11 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 марки 1913 A "Пруссия" (Пробные) на аукционе Auction World - October 21, 2018
Продавец Auction World
Дата 21 октября 2018
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 3 марки 1913 A "Пруссия" (Пробные) на аукционе Hess Divo - May 29, 2018
Продавец Hess Divo
Дата 29 мая 2018
Сохранность UNC PL
Цена
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Германия 3 марки 1913 A "Пруссия" (Пробные) на аукционе Möller - April 9, 2018
Продавец Möller
Дата 9 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
Германия 3 марки 1913 A "Пруссия" (Пробные) на аукционе Heritage - January 17, 2018
Германия 3 марки 1913 A "Пруссия" (Пробные) на аукционе Heritage - January 17, 2018
Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность PF64 PCGS
Цена
Германия 3 марки 1913 A "Пруссия" (Пробные) на аукционе Heritage - January 17, 2018
Германия 3 марки 1913 A "Пруссия" (Пробные) на аукционе Heritage - January 17, 2018
Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Германия 3 марки 1913 A "Пруссия" (Пробные) на аукционе Heritage - January 17, 2018
Германия 3 марки 1913 A "Пруссия" (Пробные) на аукционе Heritage - January 17, 2018
Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 марки 1913 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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