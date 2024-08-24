Германия Период: 1871-2001 1871-2001
Пробные 3 марки 1913 года A "Пруссия". Освободительная война (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Освободительная война
Цены на аукционах (46)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты Пробные 3 марки 1913 года "Пруссия" со знаком A. Освободительная война. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1025 проданному на аукционе Auktionshaus Rapp за 8500 CHF. Торги состоялись 23 мая 2019.
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Продавец Stephen Album
Дата 5 марта 2024
Сохранность SP64 PCGS
Цена
375 $
Цена в валюте аукциона 375 USD
Продавец Stack's
Дата 16 января 2024
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
180 $
Цена в валюте аукциона 180 USD
Продавец Kroha
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 27 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 8 ноября 2019
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 июня 2019
Сохранность PF63 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Macho & Chlapovič
Дата 11 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 21 октября 2018
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 29 мая 2018
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Где продать?
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