3 марки 1913 года A "Пруссия". Освободительная война. Смещение штемпеля (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 марки 1913 года "Пруссия" со знаком A. Освободительная война. Смещение штемпеля. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 9086 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 650 EUR. Торги состоялись 20 февраля 2019.

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