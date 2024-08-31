Германия Период: 1871-2001 1871-2001
3 марки 1913 года A "Пруссия". Освободительная война. Смещение штемпеля (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Освободительная война. Смещение штемпеля
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 3 марки
- Год 1913
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 марки 1913 года "Пруссия" со знаком A. Освободительная война. Смещение штемпеля. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 9086 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 650 EUR. Торги состоялись 20 февраля 2019.
Сохранность
- Все фирмы
- Heritage (1)
- Künker (1)
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