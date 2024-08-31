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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

3 марки 1913 года A "Пруссия". Освободительная война. Смещение штемпеля (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Освободительная война. Смещение штемпеля

Аверс монеты - 3 марки 1913 года A "Пруссия" Освободительная война Смещение штемпеля - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 3 марки 1913 года A "Пруссия" Освободительная война Смещение штемпеля - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 3 марки
  • Год 1913
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 марки 1913 года "Пруссия" со знаком A. Освободительная война. Смещение штемпеля. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 9086 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 650 EUR. Торги состоялись 20 февраля 2019.

Сохранность
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  • Heritage (1)
  • Künker (1)
Германия 3 марки 1913 A "Пруссия" на аукционе Künker - February 21, 2019
Продавец Künker
Дата 21 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
737 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Германия 3 марки 1913 A "Пруссия" на аукционе Heritage - April 18, 2011
Германия 3 марки 1913 A "Пруссия" на аукционе Heritage - April 18, 2011
Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

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