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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Пробные 3 марки 1910 года J "Пруссия". Берлинский университет (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Берлинский университет

Аверс монеты - Пробные 3 марки 1910 года J "Пруссия" Берлинский университет - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - Пробные 3 марки 1910 года J "Пруссия" Берлинский университет - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 17,85 гр
  • Диаметр 33,05 мм

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 3 марки
  • Год 1910
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты Пробные 3 марки 1910 года "Пруссия" со знаком J. Берлинский университет. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3524 проданному на аукционе Katz Auction за 10500 EUR. Торги состоялись 28 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 3 марки 1910 J "Пруссия" (Пробные) на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность SP64 PCGS
Цена
12743 $
Цена в валюте аукциона 10500 EUR
Германия 3 марки 1910 J "Пруссия" (Пробные) на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность PROOF
Цена
11380 $
Цена в валюте аукциона 9000 EUR
Германия 3 марки 1910 J "Пруссия" (Пробные) на аукционе Künker - February 1, 2006
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2006
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 3 марки 1910 J "Пруссия" (Пробные) на аукционе Künker - June 18, 2001
Продавец Künker
Дата 18 июня 2001
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 марки 1910 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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