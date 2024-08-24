Германия Период: 1871-2001 1871-2001
Пробные 3 марки 1910 года J "Пруссия". Берлинский университет (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Берлинский университет
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты Пробные 3 марки 1910 года "Пруссия" со знаком J. Берлинский университет. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3524 проданному на аукционе Katz Auction за 10500 EUR. Торги состоялись 28 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Katz (1)
- Künker (3)
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность SP64 PCGS
Цена
12743 $
Цена в валюте аукциона 10500 EUR
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2006
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 3 марки 1910 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск