Германия Период: 1871-2001 1871-2001
3 марки 1905-1912 года "Пруссия". Смещение штемпеля (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Смещение штемпеля
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 3 марки
- Год 1905-1912
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 марки 1905-1912 года "Пруссия". Смещение штемпеля. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 662 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 850 EUR. Торги состоялись 1 июня 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 27 сентября 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
550 $
Цена в валюте аукциона 550 USD
Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 октября 2007
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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