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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

3 марки 1905-1912 года "Пруссия". Смещение штемпеля (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Смещение штемпеля

Аверс монеты - 3 марки 1905-1912 года "Пруссия" Смещение штемпеля - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 3 марки 1905-1912 года "Пруссия" Смещение штемпеля - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 3 марки
  • Год 1905-1912
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 марки 1905-1912 года "Пруссия". Смещение штемпеля. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 662 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 850 EUR. Торги состоялись 1 июня 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 3 марки 1905-1912 "Пруссия" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
351 $
Цена в валюте аукциона 330 EUR
Германия 3 марки 1905-1912 "Пруссия" на аукционе Möller - November 15, 2021
Продавец Möller
Дата 15 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 3 марки 1905-1912 "Пруссия" на аукционе Stephen Album - September 27, 2020
Продавец Stephen Album
Дата 27 сентября 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
550 $
Цена в валюте аукциона 550 USD
Германия 3 марки 1905-1912 "Пруссия" на аукционе MDC Monaco - December 1, 2017
Продавец MDC Monaco
Дата 1 декабря 2017
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Германия 3 марки 1905-1912 "Пруссия" на аукционе WAG - June 11, 2017
Продавец WAG
Дата 11 июня 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 3 марки 1905-1912 "Пруссия" на аукционе Möller - June 1, 2015
Продавец Möller
Дата 1 июня 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 3 марки 1905-1912 "Пруссия" на аукционе Künker - October 10, 2007
Продавец Künker
Дата 10 октября 2007
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 3 марки 1905-1912 "Пруссия" на аукционе Heritage - September 28, 2007
Германия 3 марки 1905-1912 "Пруссия" на аукционе Heritage - September 28, 2007
Продавец Heritage
Дата 28 сентября 2007
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 марки 1905 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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