Германия Период: 1871-2001 1871-2001
3 марки 1905 года A "Пруссия". Пробные (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Пробные
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 16,67 гр
- Чистого серебра (0,4824 oz) 15,003 гр
- Диаметр 33 мм
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 3 марки
- Год 1905
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 марки 1905 года "Пруссия" со знаком A. Пробные. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1327 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5500 EUR. Торги состоялись 20 июня 2023.
Сохранность
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Продавец HIRSCH
Дата 14 февраля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 февраля 2006
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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