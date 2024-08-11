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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

3 марки 1905 года A "Пруссия". Пробные (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Пробные

Аверс монеты - 3 марки 1905 года A "Пруссия" Пробные - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 3 марки 1905 года A "Пруссия" Пробные - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 16,67 гр
  • Чистого серебра (0,4824 oz) 15,003 гр
  • Диаметр 33 мм

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 3 марки
  • Год 1905
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 марки 1905 года "Пруссия" со знаком A. Пробные. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1327 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5500 EUR. Торги состоялись 20 июня 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • HIRSCH (1)
  • Künker (6)
  • Möller (1)
  • Rauch (1)
Германия 3 марки 1905 A "Пруссия" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
6045 $
Цена в валюте аукциона 5500 EUR
Германия 3 марки 1905 A "Пруссия" на аукционе Möller - June 1, 2023
Продавец Möller
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 3 марки 1905 A "Пруссия" на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
1890 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Германия 3 марки 1905 A "Пруссия" на аукционе Rauch - June 23, 2018
Продавец Rauch
Дата 23 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 марки 1905 A "Пруссия" на аукционе HIRSCH - February 14, 2015
Продавец HIRSCH
Дата 14 февраля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Германия 3 марки 1905 A "Пруссия" на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 марки 1905 A "Пруссия" на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 марки 1905 A "Пруссия" на аукционе Künker - March 14, 2006
Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность AU
Цена
Германия 3 марки 1905 A "Пруссия" на аукционе Künker - February 1, 2006
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2006
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 марки 1905 A "Пруссия" на аукционе Künker - September 30, 1999
Продавец Künker
Дата 30 сентября 1999
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 марки 1905 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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