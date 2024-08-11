3 марки 1905 года A "Пруссия". Пробные (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 марки 1905 года "Пруссия" со знаком A. Пробные. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1327 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5500 EUR. Торги состоялись 20 июня 2023.

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