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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

3 марки 1908-1912 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 3 марки 1908-1912 года A "Пруссия" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 3 марки 1908-1912 года A "Пруссия" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 16,67 гр
  • Чистого серебра (0,4824 oz) 15,003 гр
  • Диаметр 33 мм

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 3 марки
  • Год 1908-1912
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (77)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 марки 1908-1912 года "Пруссия" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2440 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 1350 EUR. Торги состоялись 20 января 2019.

Сохранность
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Германия 3 марки 1908-1912 A "Пруссия" на аукционе WAG - June 16, 2024
Продавец WAG
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Германия 3 марки 1908-1912 A "Пруссия" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Германия 3 марки 1908-1912 A "Пруссия" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 марки 1908-1912 A "Пруссия" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 3 марки 1908-1912 A "Пруссия" на аукционе HIRSCH - June 11, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 11 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 3 марки 1908-1912 A "Пруссия" на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 3 марки 1908-1912 A "Пруссия" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 марки 1908-1912 A "Пруссия" на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 3 марки 1908-1912 A "Пруссия" на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 3 марки 1908-1912 A "Пруссия" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 3 марки 1908-1912 A "Пруссия" на аукционе Russiancoin - March 30, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 30 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 3 марки 1908-1912 A "Пруссия" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF
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Германия 3 марки 1908-1912 A "Пруссия" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
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Германия 3 марки 1908-1912 A "Пруссия" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 марки 1908-1912 A "Пруссия" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 марки 1908-1912 A "Пруссия" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 марки 1908-1912 A "Пруссия" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
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Германия 3 марки 1908-1912 A "Пруссия" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 3 марки 1908-1912 A "Пруссия" на аукционе WAG - January 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 3 марки 1908-1912 A "Пруссия" на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 19, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 3 марки 1908-1912 A "Пруссия" на аукционе WAG - May 16, 2021
Продавец WAG
Дата 16 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 марки 1908 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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