Германия Период: 1871-2001 1871-2001
3 марки 1908-1912 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)
Цены на аукционах (77)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 марки 1908-1912 года "Пруссия" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2440 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 1350 EUR. Торги состоялись 20 января 2019.
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Дата 15 сентября 2023
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Дата 8 июня 2023
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Дата 25 мая 2023
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
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Дата 2 марта 2023
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Дата 9 декабря 2022
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Дата 19 сентября 2021
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Где продать?
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