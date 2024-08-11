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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Пробные 20 марок 1913 года. Медь (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Медь

Аверс монеты - Пробные 20 марок 1913 года Медь - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - Пробные 20 марок 1913 года Медь - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Медь

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 марок
  • Год 1913
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты Пробные 20 марок 1913 года. Медь. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1576 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3200 EUR. Торги состоялись 14 декабря 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русское Наследие (1)
Германия 20 марок 1913 (Пробные) на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность PF66 NGC
Цена
Германия 20 марок 1913 (Пробные) на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 20 марок 1913 (Пробные) на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность PF66 NGC
Цена
241 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Германия 20 марок 1913 (Пробные) на аукционе Gärtner - October 17, 2022
Продавец Gärtner
Дата 17 октября 2022
Сохранность AU
Цена
68 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Германия 20 марок 1913 (Пробные) на аукционе Gärtner - June 25, 2022
Продавец Gärtner
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 20 марок 1913 (Пробные) на аукционе Katz - November 8, 2020
Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность PF63 RB PCGS
Цена
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Германия 20 марок 1913 (Пробные) на аукционе Möller - June 29, 2020
Продавец Möller
Дата 29 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1913 (Пробные) на аукционе Spink - January 2, 2020
Продавец Spink
Дата 2 января 2020
Сохранность SP63 RB PCGS
Цена
Германия 20 марок 1913 (Пробные) на аукционе Möller - June 3, 2019
Продавец Möller
Дата 3 июня 2019
Сохранность AU
Цена
Германия 20 марок 1913 (Пробные) на аукционе Teutoburger - May 25, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 20 марок 1913 (Пробные) на аукционе Teutoburger - May 25, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1913 (Пробные) на аукционе Teutoburger - May 25, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1913 (Пробные) на аукционе Möller - November 2, 2018
Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1913 (Пробные) на аукционе Möller - November 2, 2018
Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1913 (Пробные) на аукционе Möller - November 2, 2018
Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность XF
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Германия 20 марок 1913 (Пробные) на аукционе Katz - December 21, 2017
Продавец Katz
Дата 21 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
Германия 20 марок 1913 (Пробные) на аукционе Stack's - February 5, 2016
Германия 20 марок 1913 (Пробные) на аукционе Stack's - February 5, 2016
Продавец Stack's
Дата 5 февраля 2016
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
Германия 20 марок 1913 (Пробные) на аукционе Teutoburger - September 11, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 11 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1913 (Пробные) на аукционе Künker - July 4, 2014
Продавец Künker
Дата 4 июля 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1913 (Пробные) на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1913 (Пробные) на аукционе SINCONA - May 29, 2013
Продавец SINCONA
Дата 29 мая 2013
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 20 марок 1913 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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