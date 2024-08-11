Германия Период: 1871-2001 1871-2001
Пробные 20 марок 1913 года. Медь (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Медь
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты Пробные 20 марок 1913 года. Медь. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1576 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3200 EUR. Торги состоялись 14 декабря 2011.
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Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность PF63 RB PCGS
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 11 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 июля 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 марок 1913 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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