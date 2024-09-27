Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1911 года A "Пруссия". Инкузный брак (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Инкузный брак
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1911
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1911 года "Пруссия" со знаком A. Инкузный брак. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2465 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3000 EUR. Торги состоялись 21 июня 2005.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coin Cabinet
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
481 $
Цена в валюте аукциона 350 GBP
Продавец Coin Cabinet
Дата 27 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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