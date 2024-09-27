20 марок 1911 года A "Пруссия". Инкузный брак (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1911 года "Пруссия" со знаком A. Инкузный брак. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2465 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3000 EUR. Торги состоялись 21 июня 2005.

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