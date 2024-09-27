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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1911 года A "Пруссия". Инкузный брак (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Инкузный брак

Аверс монеты - 20 марок 1911 года A "Пруссия" Инкузный брак - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 марок 1911 года A "Пруссия" Инкузный брак - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 марок
  • Год 1911
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1911 года "Пруссия" со знаком A. Инкузный брак. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2465 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3000 EUR. Торги состоялись 21 июня 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Spink (1)
Германия 20 марок 1911 A "Пруссия" на аукционе Spink - April 3, 2023
Продавец Spink
Дата 3 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
369 $
Цена в валюте аукциона 300 GBP
Германия 20 марок 1911 A "Пруссия" на аукционе Coin Cabinet - September 19, 2021
Продавец Coin Cabinet
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
481 $
Цена в валюте аукциона 350 GBP
Германия 20 марок 1911 A "Пруссия" на аукционе Coin Cabinet - June 27, 2021
Продавец Coin Cabinet
Дата 27 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 20 марок 1911 A "Пруссия" на аукционе Künker - June 21, 2005
Продавец Künker
Дата 21 июня 2005
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1911 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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