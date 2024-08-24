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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1888 года A "Пруссия". Односторонний оттиск (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Односторонний оттиск

Аверс монеты - 20 марок 1888 года A "Пруссия" Односторонний оттиск - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 марок 1888 года A "Пруссия" Односторонний оттиск - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: anticomondo GmbH

Техническая информация

  • Металл Олово

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 марок
  • Год 1888
  • Правитель Фридрих III (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1888 года "Пруссия" со знаком A. Односторонний оттиск. Это оловянная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 501 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 400 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Anticomondo (1)
  • Felzmann (1)
Германия 20 марок 1888 A "Пруссия" на аукционе Felzmann - November 16, 2022
Продавец Felzmann
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
414 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Германия 20 марок 1888 A "Пруссия" на аукционе Anticomondo - March 18, 2021
Продавец Anticomondo
Дата 18 марта 2021
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 20 марок 1888 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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