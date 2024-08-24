Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1888 года A "Пруссия". Односторонний оттиск (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Односторонний оттиск
Фотография: anticomondo GmbH
Техническая информация
- Металл Олово
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1888
- Правитель Фридрих III (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1888 года "Пруссия" со знаком A. Односторонний оттиск. Это оловянная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 501 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 400 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2022.
Сохранность
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- Anticomondo (1)
- Felzmann (1)
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