20 марок 1888 года A "Пруссия". Односторонний оттиск (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1888 года "Пруссия" со знаком A. Односторонний оттиск. Это оловянная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 501 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 400 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2022.

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