Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1873 года A "Пруссия". Клипа (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Клипа
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Золото (0,999)
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1873
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1873 года "Пруссия" со знаком A. Клипа. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 431 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 680 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2022.
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