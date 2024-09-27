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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1873 года A "Пруссия". Клипа (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Клипа

Аверс монеты - 20 марок 1873 года A "Пруссия" Клипа - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 марок 1873 года A "Пруссия" Клипа - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Золото (0,999)

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 марок
  • Год 1873
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1873 года "Пруссия" со знаком A. Клипа. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 431 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 680 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2022.

Сохранность
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Германия 20 марок 1873 A "Пруссия" на аукционе Möller - December 2, 2022
Продавец Möller
Дата 2 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1873 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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