20 марок 1873 года A "Пруссия". Клипа (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1873 года "Пруссия" со знаком A. Клипа. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 431 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 680 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2022.

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