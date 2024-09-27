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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1910 года J "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 марок 1910 года J "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 марок 1910 года J "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,965 гр
  • Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 753,217

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 марок
  • Год 1910
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (139) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1910 года "Пруссия" со знаком J. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 7317 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3600 EUR. Торги состоялись 15 марта 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 20 марок 1910 J "Пруссия" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 16, 2024
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
490 $
Цена в валюте аукциона 450 EUR
Германия 20 марок 1910 J "Пруссия" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 16, 2024
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
463 $
Цена в валюте аукциона 425 EUR
Германия 20 марок 1910 J "Пруссия" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 20 марок 1910 J "Пруссия" на аукционе Naumann - May 5, 2024
Продавец Naumann
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1910 J "Пруссия" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1910 J "Пруссия" на аукционе Rhenumis - January 16, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1910 J "Пруссия" на аукционе Davissons Ltd. - December 6, 2023
Продавец Davissons Ltd.
Дата 6 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1910 J "Пруссия" на аукционе TMAJK sro - November 16, 2023
Германия 20 марок 1910 J "Пруссия" на аукционе TMAJK sro - November 16, 2023
Продавец TMAJK sro
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1910 J "Пруссия" на аукционе Numismatica Luciani - November 10, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 10 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 20 марок 1910 J "Пруссия" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 20 марок 1910 J "Пруссия" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1910 J "Пруссия" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1910 J "Пруссия" на аукционе Rhenumis - April 28, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
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Германия 20 марок 1910 J "Пруссия" на аукционе Rhenumis - April 28, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1910 J "Пруссия" на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1910 J "Пруссия" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1910 J "Пруссия" на аукционе Rhenumis - November 25, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1910 J "Пруссия" на аукционе Rhenumis - November 25, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1910 J "Пруссия" на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1910 J "Пруссия" на аукционе HIRSCH - September 23, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1910 J "Пруссия" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Германия 20 марок 1910 J "Пруссия" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 20 марок 1910 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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