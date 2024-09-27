Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1910 года J "Пруссия" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,965 гр
- Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 753,217
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1910
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (139) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1910 года "Пруссия" со знаком J. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 7317 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3600 EUR. Торги состоялись 15 марта 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
490 $
Цена в валюте аукциона 450 EUR
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
463 $
Цена в валюте аукциона 425 EUR
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 6 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец TMAJK sro
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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