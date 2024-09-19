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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1909 года J "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 марок 1909 года J "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 марок 1909 года J "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,965 гр
  • Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 350,128

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 марок
  • Год 1909
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (107) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1909 года "Пруссия" со знаком J. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 31095 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8813 USD. Торги состоялись 4 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 20 марок 1909 J "Пруссия" на аукционе Teutoburger - December 4, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
446 $
Цена в валюте аукциона 410 EUR
Германия 20 марок 1909 J "Пруссия" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
5809 $
Цена в валюте аукциона 5500 EUR
Германия 20 марок 1909 J "Пруссия" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1909 J "Пруссия" на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1909 J "Пруссия" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1909 J "Пруссия" на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1909 J "Пруссия" на аукционе HIRSCH - September 23, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1909 J "Пруссия" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1909 J "Пруссия" на аукционе Rhenumis - May 21, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 21 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1909 J "Пруссия" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1909 J "Пруссия" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1909 J "Пруссия" на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1909 J "Пруссия" на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 20 марок 1909 J "Пруссия" на аукционе Rhenumis - March 11, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 11 марта 2022
Сохранность XF
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Германия 20 марок 1909 J "Пруссия" на аукционе WAG - December 12, 2021
Продавец WAG
Дата 12 декабря 2021
Сохранность VF
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Германия 20 марок 1909 J "Пруссия" на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1909 J "Пруссия" на аукционе Heritage - October 21, 2021
Германия 20 марок 1909 J "Пруссия" на аукционе Heritage - October 21, 2021
Продавец Heritage
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
Германия 20 марок 1909 J "Пруссия" на аукционе Heritage - October 14, 2021
Германия 20 марок 1909 J "Пруссия" на аукционе Heritage - October 14, 2021
Продавец Heritage
Дата 14 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Германия 20 марок 1909 J "Пруссия" на аукционе Heritage - October 7, 2021
Германия 20 марок 1909 J "Пруссия" на аукционе Heritage - October 7, 2021
Продавец Heritage
Дата 7 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Германия 20 марок 1909 J "Пруссия" на аукционе Heritage - September 30, 2021
Германия 20 марок 1909 J "Пруссия" на аукционе Heritage - September 30, 2021
Продавец Heritage
Дата 30 сентября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Германия 20 марок 1909 J "Пруссия" на аукционе Heritage - September 23, 2021
Германия 20 марок 1909 J "Пруссия" на аукционе Heritage - September 23, 2021
Продавец Heritage
Дата 23 сентября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
Где купить?
Германия 20 марок 1909 J "Пруссия" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 20 марок 1909 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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