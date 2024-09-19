Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1909 года J "Пруссия" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,965 гр
- Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 350,128
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1909
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (107) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1909 года "Пруссия" со знаком J. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 31095 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8813 USD. Торги состоялись 4 января 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
5809 $
Цена в валюте аукциона 5500 EUR
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 21 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 11 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 сентября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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