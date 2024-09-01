20 марок 1907 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1907 года "Пруссия" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29780 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3525 USD. Торги состоялись 17 сентября 2015.

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