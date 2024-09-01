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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1907 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 марок 1907 года A "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 марок 1907 года A "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,965 гр
  • Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,576,286

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 марок
  • Год 1907
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (115)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1907 года "Пруссия" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29780 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3525 USD. Торги состоялись 17 сентября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 20 марок 1907 A "Пруссия" на аукционе Heritage - June 23, 2024
Продавец Heritage
Дата 23 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
600 $
Цена в валюте аукциона 600 USD
Германия 20 марок 1907 A "Пруссия" на аукционе Goldberg - June 5, 2024
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
440 $
Цена в валюте аукциона 440 USD
Германия 20 марок 1907 A "Пруссия" на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1907 A "Пруссия" на аукционе Numision - April 5, 2024
Германия 20 марок 1907 A "Пруссия" на аукционе Numision - April 5, 2024
Продавец Numision
Дата 5 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1907 A "Пруссия" на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1907 A "Пруссия" на аукционе Heritage - March 25, 2024
Продавец Heritage
Дата 25 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Германия 20 марок 1907 A "Пруссия" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Германия 20 марок 1907 A "Пруссия" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1907 A "Пруссия" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Германия 20 марок 1907 A "Пруссия" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1907 A "Пруссия" на аукционе Heritage - November 9, 2023
Продавец Heritage
Дата 9 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Германия 20 марок 1907 A "Пруссия" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Германия 20 марок 1907 A "Пруссия" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1907 A "Пруссия" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Германия 20 марок 1907 A "Пруссия" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1907 A "Пруссия" на аукционе Heritage - June 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1907 A "Пруссия" на аукционе Goldberg - June 21, 2023
Продавец Goldberg
Дата 21 июня 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Германия 20 марок 1907 A "Пруссия" на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1907 A "Пруссия" на аукционе Gärtner - February 20, 2023
Продавец Gärtner
Дата 20 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1907 A "Пруссия" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1907 A "Пруссия" на аукционе Karamitsos - October 23, 2022
Продавец Karamitsos
Дата 23 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1907 A "Пруссия" на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1907 A "Пруссия" на аукционе HIRSCH - September 23, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1907 A "Пруссия" на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2022
Германия 20 марок 1907 A "Пруссия" на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1907 A "Пруссия" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1907 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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