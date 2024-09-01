Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1907 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,965 гр
- Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,576,286
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1907
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (115)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1907 года "Пруссия" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29780 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3525 USD. Торги состоялись 17 сентября 2015.
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Сохранность AU
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