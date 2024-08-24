Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1906 года J "Пруссия" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,965 гр
- Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 81,686
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1906
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (145) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1906 года "Пруссия" со знаком J. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 694 проданному на аукционе Stack's Bowers за 3100 USD. Торги состоялись 9 января 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Westfälische (1)
Продавец Heritage
Дата 1 августа 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
660 $
Цена в валюте аукциона 660 USD
Продавец Heritage Eur
Дата 13 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 23 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 16 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 16 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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