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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1906 года J "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 марок 1906 года J "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 марок 1906 года J "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,965 гр
  • Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 81,686

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 марок
  • Год 1906
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (145) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1906 года "Пруссия" со знаком J. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 694 проданному на аукционе Stack's Bowers за 3100 USD. Торги состоялись 9 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Westfälische (1)
Германия 20 марок 1906 J "Пруссия" на аукционе Heritage - August 1, 2024
Продавец Heritage
Дата 1 августа 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
660 $
Цена в валюте аукциона 660 USD
Германия 20 марок 1906 J "Пруссия" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
729 $
Цена в валюте аукциона 675 EUR
Германия 20 марок 1906 J "Пруссия" на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность XF
Цена
620 $
Цена в валюте аукциона 575 EUR
Германия 20 марок 1906 J "Пруссия" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1906 J "Пруссия" на аукционе Heritage Eur - November 13, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 13 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1906 J "Пруссия" на аукционе Heritage - October 26, 2023
Продавец Heritage
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Германия 20 марок 1906 J "Пруссия" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1906 J "Пруссия" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1906 J "Пруссия" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1906 J "Пруссия" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1906 J "Пруссия" на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность VF
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Германия 20 марок 1906 J "Пруссия" на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность VF
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Германия 20 марок 1906 J "Пруссия" на аукционе HIRSCH - September 23, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
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Германия 20 марок 1906 J "Пруссия" на аукционе HIRSCH - September 23, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1906 J "Пруссия" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 23, 2022
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 23 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1906 J "Пруссия" на аукционе Heritage Eur - May 16, 2022
Продавец Heritage Eur
Дата 16 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1906 J "Пруссия" на аукционе Heritage Eur - May 16, 2022
Продавец Heritage Eur
Дата 16 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1906 J "Пруссия" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1906 J "Пруссия" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1906 J "Пруссия" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 18, 2022
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1906 J "Пруссия" на аукционе Rhenumis - March 11, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 11 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Германия 20 марок 1906 J "Пруссия" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 20 марок 1906 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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