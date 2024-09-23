Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1903 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Dr. Reinhard Fischer Auktionen
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,965 гр
- Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,870,073
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1903
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (113)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1903 года "Пруссия" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30670 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4800 USD. Торги состоялись 12 января 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец GINZA
Дата 13 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
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Продавец Pesek Auctions
Дата 31 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 1 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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