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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1903 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 марок 1903 года A "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 марок 1903 года A "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Dr. Reinhard Fischer Auktionen

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,965 гр
  • Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,870,073

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 марок
  • Год 1903
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (113)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1903 года "Пруссия" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30670 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4800 USD. Торги состоялись 12 января 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 20 марок 1903 A "Пруссия" на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность XF
Цена
493 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Германия 20 марок 1903 A "Пруссия" на аукционе Heritage - June 23, 2024
Продавец Heritage
Дата 23 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
600 $
Цена в валюте аукциона 600 USD
Германия 20 марок 1903 A "Пруссия" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Германия 20 марок 1903 A "Пруссия" на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1903 A "Пруссия" на аукционе GINZA - April 13, 2024
Продавец GINZA
Дата 13 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1903 A "Пруссия" на аукционе Heritage - March 14, 2024
Продавец Heritage
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1903 A "Пруссия" на аукционе Pesek Auctions - January 31, 2024
Германия 20 марок 1903 A "Пруссия" на аукционе Pesek Auctions - January 31, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 31 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1903 A "Пруссия" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1903 A "Пруссия" на аукционе Rauch - September 24, 2023
Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1903 A "Пруссия" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1903 A "Пруссия" на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Германия 20 марок 1903 A "Пруссия" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1903 A "Пруссия" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1903 A "Пруссия" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1903 A "Пруссия" на аукционе Katz - November 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1903 A "Пруссия" на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1903 A "Пруссия" на аукционе HIRSCH - September 23, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1903 A "Пруссия" на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2022
Германия 20 марок 1903 A "Пруссия" на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1903 A "Пруссия" на аукционе V. GADOURY - September 1, 2022
Продавец V. GADOURY
Дата 1 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1903 A "Пруссия" на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1903 A "Пруссия" на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1903 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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