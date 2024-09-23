20 марок 1903 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1903 года "Пруссия" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30670 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4800 USD. Торги состоялись 12 января 2020.

Сохранность PROOF (1) UNC (13) AU (18) XF (51) VF (30) Сохранность (слабы) MS63 (6) MS62 (2) MS61 (1) AU58 (2) AU55 (1) PF66 (1) ULTRA CAMEO (1) Сервис NGC (11) PCGS (1) ANACS (1)

Продавец Все фирмы

Anticomondo (1)

Bereska (1)

Busso Peus (1)

Cayón (1)

Coin Cabinet (3)

Emporium Hamburg (3)

Frühwald (2)

Gärtner (2)

GINZA (1)

Gorny & Mosch (1)

Goudwisselkantoor veilingen (1)

Grün (1)

Heritage (8)

Heritage Eur (6)

Herrero (1)

HERVERA (1)

HIRSCH (8)

Höhn (4)

Katz (3)

Künker (5)

La Galerie Numismatique (2)

Münz Zentrum Rheinland (1)

Numisbalt (3)

Pesek Auctions (1)

Rare Coins (1)

Rauch (3)

Reinhard Fischer (28)

SINCONA (2)

Soler y Llach (1)

Stack's (1)

Teutoburger (3)

UBS (1)

V. GADOURY (2)

Veilinghuis de Ruiter (1)

WAG (5)

Warin Global Investments (2)

Wormser Auktionshaus (1)

Монеты и Медали (1)