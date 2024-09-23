Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1877 года C "Пруссия" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,965 гр
- Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,384
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1877
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Франкфурт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (50) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1877 года "Пруссия" со знаком C. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3098 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 19000 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2021.
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 3 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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