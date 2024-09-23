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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1877 года C "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 марок 1877 года C "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 марок 1877 года C "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,965 гр
  • Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,384

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 марок
  • Год 1877
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Франкфурт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1877 года "Пруссия" со знаком C. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3098 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 19000 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Busso Peus (1)
  • Emporium Hamburg (1)
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  • UBS (1)
  • WAG (2)
Германия 20 марок 1877 C "Пруссия" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
9095 $
Цена в валюте аукциона 8500 EUR
Германия 20 марок 1877 C "Пруссия" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность AU
Цена
11948 $
Цена в валюте аукциона 11000 EUR
Германия 20 марок 1877 C "Пруссия" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1877 C "Пруссия" на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1877 C "Пруссия" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1877 C "Пруссия" на аукционе AURORA - April 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 20 марок 1877 C "Пруссия" на аукционе Emporium Hamburg - November 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1877 C "Пруссия" на аукционе WAG - February 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1877 C "Пруссия" на аукционе Teutoburger - September 3, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 3 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1877 C "Пруссия" на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1877 C "Пруссия" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1877 C "Пруссия" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1877 C "Пруссия" на аукционе Sonntag - November 26, 2019
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1877 C "Пруссия" на аукционе Künker - October 10, 2019
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1877 C "Пруссия" на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1877 C "Пруссия" на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1877 C "Пруссия" на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1877 C "Пруссия" на аукционе SINCONA - May 17, 2017
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1877 C "Пруссия" на аукционе SINCONA - May 17, 2017
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1877 C "Пруссия" на аукционе WAG - March 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1877 C "Пруссия" на аукционе Künker - September 28, 2016
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1877 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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