Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1877 года B "Пруссия" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,965 гр
- Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 501,159
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1877
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (62) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1877 года "Пруссия" со знаком B. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1442 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 850 EUR. Торги состоялись 19 ноября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisma - Portugal
Дата 14 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 октября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 19 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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