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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1877 года B "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 марок 1877 года B "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 марок 1877 года B "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,965 гр
  • Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 501,159

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 марок
  • Год 1877
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (62) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1877 года "Пруссия" со знаком B. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1442 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 850 EUR. Торги состоялись 19 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (3)
  • WAG (6)
Германия 20 марок 1877 B "Пруссия" на аукционе Heritage - June 23, 2024
Продавец Heritage
Дата 23 июня 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
588 $
Цена в валюте аукциона 588 USD
Германия 20 марок 1877 B "Пруссия" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Германия 20 марок 1877 B "Пруссия" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 20 марок 1877 B "Пруссия" на аукционе Gärtner - February 19, 2024
Продавец Gärtner
Дата 19 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
485 $
Цена в валюте аукциона 450 EUR
Германия 20 марок 1877 B "Пруссия" на аукционе WAG - February 11, 2024
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1877 B "Пруссия" на аукционе Numisma - Portugal - December 14, 2023
Продавец Numisma - Portugal
Дата 14 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1877 B "Пруссия" на аукционе Teutoburger - December 4, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1877 B "Пруссия" на аукционе Heritage - October 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 октября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Германия 20 марок 1877 B "Пруссия" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1877 B "Пруссия" на аукционе HIRSCH - May 5, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 5 мая 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 20 марок 1877 B "Пруссия" на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Германия 20 марок 1877 B "Пруссия" на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 20 марок 1877 B "Пруссия" на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1877 B "Пруссия" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1877 B "Пруссия" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1877 B "Пруссия" на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1877 B "Пруссия" на аукционе HIRSCH - September 23, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1877 B "Пруссия" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1877 B "Пруссия" на аукционе Cayón - May 20, 2022
Продавец Cayón
Дата 20 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1877 B "Пруссия" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1877 B "Пруссия" на аукционе WAG - December 12, 2021
Продавец WAG
Дата 12 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1877 B "Пруссия" на аукционе Gorny & Mosch - November 19, 2020
Продавец Gorny & Mosch
Дата 19 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1877 B "Пруссия" на аукционе Möller - November 16, 2020
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1877 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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